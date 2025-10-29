Социальные предприниматели Иркутской области могут получить грант до 500 тыс. рублей

Прием заявок на конкурс «Вектор добра» продлится до 1 ноября 2025 года. В Иркутской области продолжается прием заявок на грантовый конкурс «Вектор добра» для социальных предпринимателей. Конкурс проводят Фонд «Наше будущее» и региональный Центр «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«В Иркутской области сто предпринимателей входят в реестр минэкономразвития региона. Это бизнесмены, которые трудоустраивают социально незащищенные группы граждан, производят или реализуют для них продукцию, предоставляют услуги, помогают государству в достижении общественно полезных целей», – рассказала заместитель министра экономического развития и промышленности региона Светлана Васильева.

Призовой фонд конкурса в этом году составляет три миллиона рублей. Победители смогут получить гранты до 500 тыс. рублей на развитие своих социальных проектов, направленных на решение актуальных задач региона.