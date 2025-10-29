Для чего Газпром наращивает мощности по производству СПГ

Совет директоров Газпрома утвердил план реализации проектов по производству и поставкам СПГ, — сообщается в материалах корпорации. Среди крупных проектов можно отметить, прежде всего, расширение мощностей заводов «Сахалин-2» и строительство завода по сжижению газа в порту Усть-Луга в Ленинградской области.

– Газпром собирается расширять производственные возможности своих малотоннажных СПГ-комплексов по всей России. По прогнозам компании, к 2035 году мировая торговля СПГ увеличился на 70% по сравнению с текущим годом. Через десять лет, как считают в Газпроме, крупнейшими поставщиками СПГ в мире будут Катар и Россия, а позиции США на этом рынке могут сильно сократиться, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Соединённые Штаты не могут полагаться только на добычу одного сланцевого газа, которая становится всё менее рентабельной, а крупные газовые месторождения в США всё больше исчерпываются. Крупнейшим потребителем российского СПГ могут быть страны Азии и «глобального Юга», главным образом, Китай и Индия. Но Газпром не забудет и про потребителей газа на внутреннем рынке, и именно для этой цели развивает проекты малотоннажного СПГ.

В 2024 году потребление СПГ у Газпрома на внутреннем рынке удвоилось по сравнению с 2023 годом до 45,7 тыс. т, причём главным образом, такой рост обеспечил высокий спрос на газ в Амурской области, как со стороны региональной энергетики, так и со стороны транспорта, в том числе – общественного транспорта.

– Увеличение производственных мощностей Газпрома для выпуска СПГ носит стратегический характер и рассчитано на быстрорастущий внутренний спрос, а также на рост спроса в развивающихся странах БРИКС, что может со временем компенсировать газовой корпорации потерю европейского рынка, который уже перестал быть надёжным, – резюмирует Наталья Мильчакова.