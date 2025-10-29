Новый исторический объект появится на территории музея «Ангарская деревня»

В городе Братске Иркутской области ведется обустройство нового исторического объекта на территории музея под открытым небом «Ангарская деревня имени Октября Леонова». Речь о пороховом погребе, который в былые времена являлся неотъемлемой частью острога.

«В начале лета была подготовлена зона для строительства острога, выкопан котлован. Сруб из 12 венцов опустили в подготовленную бетонную коробку, выложены кирпичные творила – это вход в помещение. После изоляции и утепления пороховой погреб будет засыпан землей», – рассказал мэр Братска Александр Дубровин.

Внутри погреба обустроят полки и подставки для военного снаряжения: экспонаты займут свои места после прогрева помещения.

Новую экспозицию планируется открыть ко Дню города, который празднуется 12 декабря.