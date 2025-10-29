Администрации Иркутского округа грозит штраф в 300 тысяч рублей за массовую аварию

Госавтоинспекция Приангарья возбудила административное производство в отношении администрации Иркутского муниципального округа в связи с ненадлежащим содержанием дороги. В результате этого в образовался гололед, спровоцировавший массовую аварию.

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

Накануне при движении по Подгорному проезду в рабочем поселке Маркова столкнулись восемь машин, никто из людей не пострадал. Установлено, что своевременная обработка противогололедной смесью на данном участке не была проведена.

В ближайшее время материалы направят в суд. Администрации, которая, предположительно, вовремя не привела проезжую часть в порядок и не обеспечила безопасность участникам движения, грозит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей.