Главный конструктор об испытаниях МС-21: «Наши системы ничуть не хуже импортных»

Главный конструктор самолета МС-21 Виталий Нарышкин рассказал, как прошли испытания импортозамещенного образца, который накануне подняли в воздух на авиазаводе в Иркутске.

«Здесь уже замещены практически все системы. И что для нас главное – заменены две самые важные системы для самолета. В системе управления теперь применены исключительно отечественные приводы, механизмы перестановки стабилизатора, а также органы управления в кабине. Эта система себя и на наземных отработках в процессе подготовки самолета к полету, и в полете показала прекрасно. Все работает, никаких замечаний летного состава нет, оправдала все ожидания», – сказал Нарышкин.

Вторая важная импортозамещенная система – система торможения, включающая колеса, шины, тормоза и собственно систему управления торможением, тоже показали себя хорошо.

«Наши системы ничуть не хуже импортных», – резюмировал Виталий Нарышкин и добавил, что транспорт полностью готов к продолжению испытаний.