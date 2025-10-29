Новости

Как повышение НДС и сокращение госрасходов может стимулировать снижение ставки ЦБ 

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в Совете Федерации, что бюджетные меры в текущем году «создали пространство» для снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Напомним, что с января по сентябрь дефицит госбюджета вырос до 1,7% ВВП при плановых 0,5%, а по итогам всего года он, как ожидается, превысит 2,5% ВВП.

Глава Минфина отметил, что корректировка бюджета, особенно в части повышения госрасходов, была связана с необходимостью финансировать все заранее запланированные обязательства государства, в том числе социальные, при ухудшении макроэкономической конъюнктуры. При этом госказна получила меньше доходов, чем было запланировано, из-за более значительного, чем предполагалось, снижения цен на нефть при слишком активном укреплении рубля.

– По всей видимости, оптимизм главы Минфина относительно будущего «пространства» для снижения ЦБ РФ ключевой ставки связан с тем, что основная часть роста бюджетных расходов пришлась именно на текущий год, а в следующем государство будет тратить меньше, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Соответственно, бюджетно-налоговая политика должна стать менее проинфляционной. С 1 января НДС будет поднят с текущих 20% до 22%, чтобы сдержать рост бюджетного дефицита уровнем 1,6% ВВП.

Ориентир на 2027-й предполагает сокращение показателя до 1,2% ВВП. Этому должно также способствовать упомянутое сокращение госрасходов.

– Если дефицит в 2026 году не будет таким же проинфляционным, как в текущем, ЦБ сможет снизить ставку как минимум до 13% годовых, что будет способствовать реализации нашего прогноза, предполагающего увеличение ВВП на 1–1,5%. – резюмирует Наталья Мильчакова.


