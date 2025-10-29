Газпром предпочел инвестиции в развитие выплате дивидендов

Совет директоров госкорпорации одобрил увеличение принятой в декабре 2024-го инвестиционной программы на 91,7 млрд руб. (+6%), до 1,615 трлн руб. В числе приоритетных проектов — развитие центров газодобычи в Восточной Сибири и на полуострове Ямал, расширение мощностей Силы Сибири, газификация российских регионов, газопереработка. Летом руководство компании приняло программу развития до 2035 года.

– Предполагаем, что увеличение инвестиций на 2025-й потребовалось, чтобы привести задачи в соответствие с долгосрочными целями. Вполне возможно, что среди инвестиционных приоритетов Газпрома в ближайшие два года будут инвестиции в газопровод Сила Сибири-2 и строительство новых веток магистрали Сахалин–Хабаровск–Владивосток. В любом случае ясно, что для Газпрома европейский рынок больше не является приоритетом ввиду планов Брюсселя об отказе от любых энергоресурсов из России до 2027 года, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Одной из наиболее важных задач компании становится строительство новых предприятий по производству сжиженного природного газа (СПГ), в том числе крупнотоннажного завода в порту Усть-Луга и малотоннажных — по всей России. Увеличение инвестпрограммы наверняка будет сопровождаться существенным повышением операционных затрат, которые могут отрицательно повлиять на операционную прибыль и EBITDA Газпрома по итогам текущего года. Поступления от продаж газа, по расчетам компании, в этом году составят всего около 4%.

В этой связи собственный прогноз менеджмента госкорпорации предполагает снижение EBITDA по итогам 2025 года на 7% г/г, до 2,9 трлн руб. Возобновления выплат дивидендов Газпром пока не планирует.

– В качестве драйверов роста для его акций можно рассматривать новости о запуске новых проектов, увеличении поставок газа в дружественные страны и на внутренний рынок, а также, возможно, благоприятные для бизнеса Газпрома за рубежом изменения на внешнеполитическом фланге. Котировки Газпрома в ходе торгов 29 октября поднимаются на 0,32%, до 116,8 руб., при росте индекса Мосбиржи чуть менее 1%. Наша целевая цена по акции Газпрома на горизонте года — 180 руб., – подчеркивает Наталья Мильчакова.