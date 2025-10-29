Новости

Новый спортивный комплекс появится в Иркутской области

В Иркутской области завершается строительство нового спортивного комплекса. Он будет работать на территории Балаганского района.

<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>

«Совсем скоро в регионе станет на один новый современный социальный объект больше – в Балаганске подходит к концу строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Готовность объекта оценивается в 99%, ведутся заключительные пусконаладочные работы», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

В здании созданы один универсальный спортивный и два тренажерных зала. Есть раздевалки с душевыми и санузлами, тренерские и административные помещения, медкабинет. Объект полностью адаптирован для маломобильных групп населения.

<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>

Возведение данного ФОКа стоимостью 298,3 млн рублей велось с декабря 2023 года.


