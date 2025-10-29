Новости

"Глобальное утепление"
«Энергоэффективный дом – это просто и выгодно». Вадим Кривопуско об эволюции домостроения
«Газификация могла бы решить проблему». Борис Землянов об альтернативных способах отопления
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
Самозанятые вышли из тени. ФНС готова повысить налоги?

Режим налога на профессиональный доход выполнил главную задачу. ФНС по итогам исследования заявила, что прирост самозанятых идет за счет теневого сектора, а не за счет найма. За шесть лет число граждан без декларируемых доходов сократилось более чем в четыре раза — с 5,8 млн до 1,3 млн. Структура доходов изучалась в 2025 году по данным 11,2 млн плательщиков из 14,6 млн зарегистрированных. Параллельно идет дискуссия о судьбе эксперимента. В Совфеде предлагали рассмотреть досрочное завершение в 2026 году, но правительство публично не спешит менять параметры программы. ФНС одновременно фиксирует точечные риски подмены трудовых отношений у 182 тыс. плательщиков, а Минтруд на выборке 170 предприятий видит массовые злоупотребления.

Обеление расширило налоговую базу и вывело из тени миллионы домохозяйств. Налоговые органы фиксируют реальную активность тех, кто раньше не показывал доход. По опросу ФНС, 64% опрошенных при ухудшении условий готовы прекратить деятельность или уйти в тень и лишь 10% вернутся в наем. Но обратный уход теперь несет риски доначислений и более плотного контроля.

– Ход властей выглядит продуманн, – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Сначала низкие ставки НПД, простое приложение и отсутствие касс вывели людей из тени. Затем начались обсуждения повышения налоговой нагрузки для самозанятых и идеи досрочно завершить льготный период.

По словам эксперта, фактически, база самозанятых уже оцифрована, их связи с заказчиками легко прослеживаются, поэтому и уход обратно в серые схемы для них станет проблематичен. При этом Счетная палата и ТПП предлагают усилить контроль расчетов и ответственность за сокрытие выручки. Соответственно, когда идентифицированы почти все, фискальные параметры можно теперь подтягивать и без резких провалов сборов.

– На наш взгляд, вполне вероятно постепенное повышение эффективной ставки налога на самозанятых, а также привлечение их к социальным страховым и пенсионным выплатам, что также потребует и расширения инструментов контроля в 2026–2027 годах. Часть микроуслуг, конечно, может уйти в офлайн, но совокупные налоговые поступления вырастут за счет широкой базы и более высокого качества администрирования, – резюмирует Владимир Чернов.

Ранее некоторые сенаторы Совета Федерации предложили преждевременно завершить налоговый эксперимент для самозанятых уже к концу 2025 года, однако эта инициатива не нашла отклика в Правительстве России. В Министерстве экономического развития подчеркнули важность сохранения текущего налогового режима вплоть до завершения эксперимента в конце 2028 года. По мнению экспертов, возвращение к прежним условиям налогообложения приведет лишь к увеличению числа нелегальных работников.

В России в 2025 году официально зарегистрировано более 13,8 млн плательщиков налога на профессиональный доход. На 1 сентября 2025 года самозанятые перечислили в бюджет РФ, по оценкам общественной организации «Опора России», почти 100 млрд рублей налогов.


