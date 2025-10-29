Самозанятые вышли из тени. ФНС готова повысить налоги?

Режим налога на профессиональный доход выполнил главную задачу. ФНС по итогам исследования заявила, что прирост самозанятых идет за счет теневого сектора, а не за счет найма. За шесть лет число граждан без декларируемых доходов сократилось более чем в четыре раза — с 5,8 млн до 1,3 млн. Структура доходов изучалась в 2025 году по данным 11,2 млн плательщиков из 14,6 млн зарегистрированных. Параллельно идет дискуссия о судьбе эксперимента. В Совфеде предлагали рассмотреть досрочное завершение в 2026 году, но правительство публично не спешит менять параметры программы. ФНС одновременно фиксирует точечные риски подмены трудовых отношений у 182 тыс. плательщиков, а Минтруд на выборке 170 предприятий видит массовые злоупотребления.

Обеление расширило налоговую базу и вывело из тени миллионы домохозяйств. Налоговые органы фиксируют реальную активность тех, кто раньше не показывал доход. По опросу ФНС, 64% опрошенных при ухудшении условий готовы прекратить деятельность или уйти в тень и лишь 10% вернутся в наем. Но обратный уход теперь несет риски доначислений и более плотного контроля.

– Ход властей выглядит продуманн, – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Сначала низкие ставки НПД, простое приложение и отсутствие касс вывели людей из тени. Затем начались обсуждения повышения налоговой нагрузки для самозанятых и идеи досрочно завершить льготный период.

По словам эксперта, фактически, база самозанятых уже оцифрована, их связи с заказчиками легко прослеживаются, поэтому и уход обратно в серые схемы для них станет проблематичен. При этом Счетная палата и ТПП предлагают усилить контроль расчетов и ответственность за сокрытие выручки. Соответственно, когда идентифицированы почти все, фискальные параметры можно теперь подтягивать и без резких провалов сборов.

– На наш взгляд, вполне вероятно постепенное повышение эффективной ставки налога на самозанятых, а также привлечение их к социальным страховым и пенсионным выплатам, что также потребует и расширения инструментов контроля в 2026–2027 годах. Часть микроуслуг, конечно, может уйти в офлайн, но совокупные налоговые поступления вырастут за счет широкой базы и более высокого качества администрирования, – резюмирует Владимир Чернов.

Ранее некоторые сенаторы Совета Федерации предложили преждевременно завершить налоговый эксперимент для самозанятых уже к концу 2025 года, однако эта инициатива не нашла отклика в Правительстве России. В Министерстве экономического развития подчеркнули важность сохранения текущего налогового режима вплоть до завершения эксперимента в конце 2028 года. По мнению экспертов, возвращение к прежним условиям налогообложения приведет лишь к увеличению числа нелегальных работников.

В России в 2025 году официально зарегистрировано более 13,8 млн плательщиков налога на профессиональный доход. На 1 сентября 2025 года самозанятые перечислили в бюджет РФ, по оценкам общественной организации «Опора России», почти 100 млрд рублей налогов.