Кто вложится в будущий рост российского фондового рынка?

Президент России Владимир Путин поручил увеличить капитализацию отечественного фондового рынка до уровня не ниже 66% ВВП к 2030 году. Для достижения этой цели госкомпании получат возможность становиться полноценными участниками рынка ценных бумаг, приобретая активы разных типов. Об этом сообщается на сайте российского Минфина.

Объекты для инвестирования и максимальный объём свободных денежных средств, который можно инвестировать в ценные бумаги, должен выбирать совет директоров госкомпании. Госкомпаниям не разрешается инвестировать только в государственные облигации, включая облигации местных органов власти и облигации госкорпорации «ВЭБ.РФ», ценные бумаги любых других российских эмитентов (в том числе – акции и облигации других госкомпаний, обращающихся на фондовом рынке) госструктурам приобретать не запрещено.

– На наш взгляд, такое правительственное постановление было принято для выполнения поручения президента РФ об удвоении капитализации российского фондового рынка к 2030 году, – уверена Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – В наблюдательном совете Московской биржи обнародовали оценку экспертов, согласно которой, для выполнения поставленной президентом РФ задачи российскому фондовому рынку не хватает 100 трлн руб.

Однако, по словам эксперта, только одного стимулирования государством выходов крупных и успешных непубличных компаний на IPO будет недостаточно.

– По нашим расчётам, за ближайшие 5 лет на российском фондовом рынке, чтобы повысить его капитализацию до 105-106 трлн руб. к 2030 году нужно проводить IPO на 8 трлн руб. ежегодно. Судя по тому, что уже завершается 2025 год, а с начала года в России прошло всего одно первичное размещение акций не очень крупного эмитента и готовится второе, на одни IPO рассчитывать не стоит.

Крупные международные инвестиционные банки и фонды ушли с российских финансовых рынков ещё в 2022 году. Привлечение российских госкомпаний в качестве институциональных инвесторов на фондовый рынок было бы хорошим способом разрешения такой проблемы. Оно помогло бы повысить доверие и интерес крупных инвесторов из дружественных стран к российскому рынку ценных бумаг.

В то же время, наверное, участие госкомпаний потребует корректировки российского законодательства о рынке ценных бумаг и некоторых нормативных документов ЦБ РФ. Это необходимо, чтобы избежать манипулирования акциями, с одной стороны, и избыточного администрирования инвестиционной деятельности госкомпаний, с другой стороны.

– Мы полагаем, что наиболее крупными и активными инвесторами на российском фондовом рынке могут стать публичные госкомпании. Например, Роснефть и Газпром нефть; также возможно, что интерес к фондовому рынку могут проявить «Ростех», активно участвующий в приобретении перспективных IT-компаний, и «РЖД», – резюмирует Наталья Мильчакова.