Укрепившийся рубль не мешает развитию экономики — заявление ЦБ

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, прокомментировала влияние обменного курса рубля на экономику страны и уровень инфляции. Выступая на правительственном часе в Совете Федерации, она подчеркнула, что укрепление национальной валюты положительно сказывается на покупательной способности граждан и снижает нагрузку на цены товаров и услуг, сообщает ТАСС.

"Вот иногда говорят о бюджете, что бюджету нужен более слабый рубль. С одной стороны, действительно, доходы в рублях, которые получает бюджет от сырьевых отраслей, если рубль ослаблять, становятся больше, но с другой стороны - ослабление рубля абсолютно проинфляционно, оно вносит вклад в инфляцию. А что это значит? Если растет инфляция, нужно повышать индексации и социальные выплаты, и закупки, инвестпроекты тут же растут в цене", - сказала Набиуллина.

По мнению главы ЦБ, ослабление рубля даёт временные выгоды отдельным отраслям, но долгосрочно негативно отражается на финансовой стабильности государства.

Кроме того, существенного переукрепления курса рубля сейчас не наблюдается. "Если брать динамику курса с 2022 года, то все-таки он, скорее, ослаб на 20%. Поэтому здесь какого-то прям существенного переукрепления нет", – резюмировала Набиуллина.

29 октября доллар торгуется на Мосбирже на уроне 79,8 руб.

Ранее заместитель председателя правления и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов прогнозировал некоторое ослабление российского рубля по отношению к доллару до конца 2025 года. Конкретный уровень курса пока не назван, однако предполагается диапазон около 90 рублей за доллар.

Тем не менее эксперты рассматривают и несколько факторов, которые могли бы временно укрепить российскую валюту. Так, старший управляющий директор Сбербанка Наталья Загвоздина допускает значительное снижение курса доллара до уровня 40-50 рублей при условии достижения мира в украинском конфликте. Она уточнила, что это возможно лишь при полной нормализации ситуации на рынках.