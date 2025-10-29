Павел Дуров представил новую децентрализованную сеть Cocoon

Павел Дуров объявил о запуске децентрализованного сервиса Cocoon (Confidential Compute Open Network), который объединит технологии искусственного интеллекта и блокчейн-платформу TON. Презентация состоялась на мероприятии Blockchain Life 2025 в Дубае, передаёт РБК.

Дуров заявил, что «мир движется в странном направлении» — последние годы люди теряют «цифровые свободы». Создание децентрализованных технологий — это единственный путь сохранить их, считает он. Дуров иронично заявил, что рассматривал для проекта название Private AI Network — P.A.I.N (боль). Он выразил надежду, что проект станет эффективным инструментом защиты цифровой конфиденциальности.

Платформа Cocoon предназначена для разработки и эксплуатации защищённых децентрализованных сервисов, основанных на технологиях конфиденциальных вычислений. Одной из особенностей сети станет использование графических карт (GPU) майнеров для поддержки вычислительных процессов. Участники экосистемы будут вознаграждены криптовалютой Toncoin (TON).

Кроме того, компания планирует обеспечить доступность мощных инструментов искусственного интеллекта разработчикам программного обеспечения и пользователям, позволяя последним воспользоваться услугами на условиях полной анонимности. Telegram, по словам Павла Дурова, возьмет на себя популяризацию проекта и формирование спроса на его услуги.

Проект находится в активной стадии подготовки и планируется запустить в ноябре текущего года.