Что обсуждала Toyota на закрытой встрече с российскими автодилерами

Autonews.ru узнал о закрытой встрече представителей Toyota с ключевыми игроками автомобильного рынка России. Мероприятие прошло после исторического разговора лидеров двух держав — России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося на Аляске. По информации издания, участникам встречи пришлось подписать соглашение о неразглашении деталей встречи, сообщает Autonews.

Эксперты предполагают, что встреча могла быть посвящена обсуждению возможных путей восстановления продаж автомобилей Toyota в России, прерванных весной 2022 года.

Концерн, по информации представителя дилерской сети, провёл уже несколько встреч с представителями автомобильной индустрии России. Предполагается, что японский производитель рассматривает альтернативные маршруты доставки автомобилей, включая логистику через территорию Китая.

Официальный представитель российского подразделения Toyota пояснил Autonews.ru, что подобные мероприятия имеют регулярный характер и посвящены вопросам постпродажного обслуживания автовладельцев марок Toyota и Lexus. Тем не менее источник отметил, что никаких конкретных планов по возвращению полномасштабных поставок автомобилей в Россию у компании пока нет.