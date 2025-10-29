Министр просвещения России предложил ограничить зачисление в университеты студентов с результатами ЕГЭ ниже минимально установленного порога — 50 баллов. Ограничение коснется всех форм обучения, включая платное образование. Такие меры планируют внедрить уже начиная с учебного сезона 2026–2027 годов, сообщает ТАСС.

Решение обусловлено желанием повысить качество подготовки выпускников вузов и исключить попадание неподготовленных учащихся на образовательные программы. Подобный подход обусловлен необходимостью сократить разрыв между уровнем подготовки студентов и потребностями рынка труда, повысить конкурентоспособность будущих специалистов.

В настоящее время ведомство разрабатывает конкретные рекомендации и нормы, регулирующие порядок отбора кандидатов для коммерческого обучения. Число коммерческих мест в университетах будет зависеть от средней оценки вступительных экзаменов предыдущего года. Планируется установить минимальное ограничение на средний балл ЕГЭ студентов, принимаемых на контрактную основу, равное 50 баллам.

Министерство намерено определить квоты на бесплатное и платное обучение до конца текущего года. Принятие документа предусматривает необходимость учета мнения университетов и педагогических кругов. Окончательное утверждение нового подхода состоится до 31 декабря 2025 года.

В февраля 2025 года на заседании Совета при президенте по науке и образованию Владимир Путин заявил о необходимости исключения чрезмерного платного набора по направлениям подготовки высшего образования, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда.