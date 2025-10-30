Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 октября: 10 088,6797 руб/1 г золота и 118,6600/1 г серебра

ЦБ РФ с 30 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 088,6797 руб.
- 1 грамм серебра - 118,6600 руб.
- 1 грамм платины - 4 065,1101 руб.
- 1 грамм палладия - 3 559,2100 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 101,1403 р. (0,99%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,8900 р. (2,38%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 45,9198 р. (1,12%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 38,5800 р. (1,07%).