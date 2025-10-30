Новости

«Газпром» возглавил рейтинг РБК 500

«Газпром» стал лидером рейтинга крупнейших компаний России РБК 500 по итогам 2024 года. Компания показала самую большую выручку среди российских предприятий, которая составила 10,7 трлн рублей, что соответствует 7,63% от общей выручки всех участников рейтинга.

Чистая прибыль «Газпрома» по итогам прошлого года достигла 1,2 трлн рублей. При этом Сбербанк, занявший третье место в общем рейтинге, продемонстрировал наибольшую чистую прибыль среди всех компаний – 1,58 трлн рублей.

В первую пятерку рейтинга также вошли «Роснефть», ЛУКОЙЛ и ВТБ. Совокупная выручка 500 крупнейших компаний России увеличилась на 22% и достигла 140,2 трлн рублей.

Ранее стало известно, что «Газпром» предпочел инвестиции в развитие выплате дивидендов – в числе приоритетных проектов – развитие центров газодобычи в Восточной Сибири и на полуострове Ямал, расширение мощностей Силы Сибири, газификация российских регионов, газопереработка.


