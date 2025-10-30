Новости

Эксперты: Регулирование криптовалют в России начнется с обязательного лицензирования операторов

Регулирование криптовалют в России будет развиваться по поэтапному сценарию с обязательным лицензированием операторов обмена и торговых платформ. По мнению экспертов «Ведомостей», российский подход будет основан на мировых практиках и начнется с создания лицензионного контура для профессиональных участников рынка.

Доступ к криптовалютным операциям сначала будет предоставлен так называемым «суперквалифицированным» инвесторам для минимизации рисков для розничных пользователей. Площадками станут лицензированные операторы, включая российские банки или биржи, которые будут работать под контролем ЦБ и Росфинмониторинга.

Важным элементом новой регуляторной политики станет введение ответственности за незаконную организацию оборота цифровой валюты. Планы ЦБ включают установление как административной, так и уголовной ответственности для организаторов нелегальных бирж и обменников.

«Для этого важно создать четкие правила и ввести лицензирование для такой деятельности, в противном случае участники рынка окажутся вне закона, что спровоцирует развитие теневого сектора экономики», – подчеркивает научный сотрудник Института финансовых исследований Финансового университета при правительстве РФ Станислав Акулинкин.

Ранее члены Общественной палаты России выступили с инициативой восстановить советскую норму закона, согласно которой граждане могли подвергнуться уголовной ответственности за нарушения правил валютных операций, включая проведение транзакций с криптовалютой.


