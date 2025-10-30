Российская компания отказалась от строительства завода ради майнинга: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: РФ догнала Британию по числу миллиардеров, российское предприятие отказалось от строительства завода ради майнинга, поставщики топлива стали снижать цены на бирже, а главный конструктор МС-21 рассказал об испытаниях импортозамещенного образца в Иркутске. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Больше миллиардеров

По итогам 2024 года число долларовых миллиардеров в мире выросло на 5,6%, до 3508 человек: это самый большой прирост с 2020 года. Количество богачей увеличилось и в России – на 8,5%, до 128 человек. РФ, догнав Англию, заняла четвертое место. В лидерах рейтинга – США, где 1135 миллиардеров, КНР – 321, ФРГ – 184.

Майнинг вместо завода

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» решила отказаться от строительства «Якутского СПГ»: проект приостановлен. Организация пересматривает стратегию развития с учетом современных экономических реалий и технологических трендов. В связи с этим компания намерена сосредоточиться на использовании природного газа для создания центров обработки данных, майнинга и облачных вычислений.

Топливо дешевеет

Поставщики топлива стали снижать цену во время биржевых торгов. В результате этого бензин Аи-92 за четыре торговых дня подешевел на 11,2%, дизель – на 9,6%. Эксперты считают, что на показатели повлияло ограничение экспорта: высвобожденные объемы топлива в приоритетном порядке направляются на внутренний рынок.

Итоги испытаний

Главный конструктор самолета МС-21 Виталий Нарышкин рассказал, как прошли испытания импортозамещенного образца, который накануне подняли в воздух на авиазаводе в Иркутске. Он подчеркнул, что две важные отечественные системы – управления и торможения – показали себя очень хорошо. «Наши системы ничуть не хуже импортных», – резюмировал Виталий Нарышкин и добавил, что транспорт полностью готов к продолжению испытаний.

Штраф за аварию

Администрацию Иркутского муниципального округа могут привлечь к ответственности за ненадлежащее содержание дорог, из-за чего на одной из них случилось ДТП. Госавтоинспекция Приангарья возбудила административное производство. Инцидент зафиксирован на Подгорном проезде в рабочем поселке Маркова: здесь возник гололед, обработку проезжей части не провели, в результате столкнулись восемь машин. Властям грозит штраф до 300 тысяч рублей.