Годовая выручка 42% владельцев ПВЗ не превышает 500 тыс. рублей

Почти половина владельцев пунктов выдачи заказов в России имеют годовую выручку менее 500 тыс. рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Центра доказательной экспертизы Института Гайдара.
Читайте также:
Средняя годовая выручка владельца ПВЗ по стране составляет 900 тыс. рублей независимо от количества точек. Лишь 14% опрошенных смогли заработать от 2 млн рублей и более за год, тогда как 19% получали доход от 1 до 2 млн рублей.
Средняя годовая выручка российских ИП и ООО от продаж через маркетплейсы достигает 37,5 млн рублей.
Согласно данным экспертов, доля продаж через онлайн-площадки составляет 37% от общего оборота компаний, работающих в сегменте электронной коммерции.
В то же время самозанятые, реализующие через маркетплейсы товары собственного производства, демонстрируют значительно более скромные финансовые результаты. Их средняя годовая выручка составляет 880 тыс. рублей, что объясняется действующими законодательными ограничениями.