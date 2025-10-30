Новости

Годовая выручка 42% владельцев ПВЗ не превышает 500 тыс. рублей

Почти половина владельцев пунктов выдачи заказов в России имеют годовую выручку менее 500 тыс. рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Центра доказательной экспертизы Института Гайдара.

Средняя годовая выручка владельца ПВЗ по стране составляет 900 тыс. рублей независимо от количества точек. Лишь 14% опрошенных смогли заработать от 2 млн рублей и более за год, тогда как 19% получали доход от 1 до 2 млн рублей.

Средняя годовая выручка российских ИП и ООО от продаж через маркетплейсы достигает 37,5 млн рублей.

Согласно данным экспертов, доля продаж через онлайн-площадки составляет 37% от общего оборота компаний, работающих в сегменте электронной коммерции.

В то же время самозанятые, реализующие через маркетплейсы товары собственного производства, демонстрируют значительно более скромные финансовые результаты. Их средняя годовая выручка составляет 880 тыс. рублей, что объясняется действующими законодательными ограничениями.


