В Иркутске завершается строительство канализационной насосной станции «Нижний бьеф»

В Иркутске на финальной стадии находится строительство канализационной насосной станции «Нижний бьеф» и напорных трубопроводов. Проект реализуется МУП «Водоканал» совместно с городской и областной администрацией за счет средств трех бюджетов.

«Это один из самых значимых инфраструктурных проектов последнего десятилетия. Мы планируем завершить все мероприятия и сдать объект в эксплуатацию до конца ноября – раньше запланированного срока», – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. Новая система позволит разгрузить центральные районы города и обеспечить подключение новых микрорайонов.

Строительство ведется в рамках изменения схемы канализования в связи с активным развитием микрорайонов в Октябрьском округе. В настоящее время на объекте проводятся пусконаладочные работы и восстановление благоустройства прилегающей территории.


