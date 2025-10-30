Более 400 человек со всего мира приехали на Прибайкальский юридический форум в Иркутск

Прибайкальский юридический форум открылся в Иркутске. Мероприятие проходит во второй раз. В этом году его поддержали свыше 400 человек, передает корреспондент SIA.RU.

Люди приехали из различных городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Владивостока, Иркутска, а также заграничных стран, например, Китая, Казахстана, Италии. В числе участников – адвокаты, юристы, бухгалтеры, арбитражные управляющие, директора, предприниматели.

«Очень приятно видеть в зале представителей органов власти, бизнеса, юридического и научного сообщества из Иркутской области и других территорий. Мероприятие подчеркивает важность правовой основы для стабильного развития Восточной Сибири, Иркутской области и всех субъектов РФ. Приангарье всегда было регионом, где бизнес динамично развивался, находя опору в надежной правовой среде. А сегодняшние мировые реалии, санкции, постоянная неопределенность ставят перед нами задачи: необходимость обеспечения условий устойчивого развития бизнеса, защиты прав предпринимателей и эффективной адаптации к постоянно меняющимся реалиям. Убежден, что все это можно решать только совместными усилиями», – отметил председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении заксобрания региона Виталий Перетолчин.

Форум будет идти четыре дня. Запланированы сессии, посвященные цифровым активам, искусственному интеллекту, интеллектуальной собственности, автоматизации и цифровизации, трендам внешнеэкономической деятельности, строительству, корпоративному праву, семейно-правовым и уголовно-правовым рискам при банкротстве и другим вопросам. Предусмотрены торжественная, выездная, культурная программы.

«Иркутская область – экономически развитый регион. Здесь реализуется огромное количество инвестиционных проектов, каждый из которых требует комплексного юридического сопровождения. Предприятия Приангарья экономически взаимодействуют более чем с 80 странами: здесь также требуются глубокие знания и международного права, и законодательства тех государств, с которыми мы ведем товарооборот и экономический обмен. Отрадно видеть, что наше юридическое сообщество способно объединяться в подобного рода форумы. <...> Мы с вами, и готовы участвовать в дискуссии, обмене мнениями», – резюмировал первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.