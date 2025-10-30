Лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам увеличен до 2,8 млн рублей

В России вступил в силу закон, увеличивающий лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам. С сегодняшнего дня страховая защита по безотзывным рублевым вкладам сроком свыше трех лет повышена с 1,4 млн до 2,8 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о вкладах, удостоверенных безотзывными сберегательными сертификатами, которые не могут быть досрочно сняты вкладчиком до окончания установленного срока. Такой финансовый инструмент обеспечивает сохранность сбережений и прибыль от выгодной процентной ставки.

Как заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятое решение повышает надежность долгосрочных финансовых инструментов для граждан. Изменение направлено на усиление защиты сбережений населения в рамках системы страхования вкладов.

Напомним, что с 2025 года в России действуют обновленные правила налогообложения доходов по банковским вкладам. Необлагаемый налогом лимит рассчитывается как произведение 1 млн рублей на максимальную ключевую ставку Центробанка в течение года.