Опубликованы вакансии с зарплатой от 200 тыс. рублей в цифровой сфере в Иркутской области

Аналитики российской рекрутинговой платформы hh.ru выявили высокий спрос на специалистов с цифровыми компетенциями в Иркутской области. В октябре в регионе было открыто или обновлено более 180 вакансий, требующих навыков работы с современными цифровыми инструментами.

Максимальный уровень заработной платы для таких специалистов в регионе достигает 200 тысяч рублей. Именно такой доход предлагается в вакансии разработчика AI-бота, где от кандидата ожидают умения создавать Telegram-ботов, интегрировать нейросети и настраивать подключение к CRM-системам.

Цифровые навыки востребованы не только в IT-сфере, но и среди бухгалтеров, менеджеров по продажам, интернет-маркетологов и помощников руководителя. Наиболее активными работодателями выступают компании из IT-отрасли, строительства, недвижимости и финансового сектора.

Подборка высокооплачиваемых вакансий для специалистов с цифровыми компетенциями в Иркутской области в октябре 2025 года: