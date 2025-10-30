Опубликованы вакансии с зарплатой от 200 тыс. рублей в цифровой сфере в Иркутской области

Аналитики российской рекрутинговой платформы hh.ru выявили высокий спрос на специалистов с цифровыми компетенциями в Иркутской области. В октябре в регионе было открыто или обновлено более 180 вакансий, требующих навыков работы с современными цифровыми инструментами.
Максимальный уровень заработной платы для таких специалистов в регионе достигает 200 тысяч рублей. Именно такой доход предлагается в вакансии разработчика AI-бота, где от кандидата ожидают умения создавать Telegram-ботов, интегрировать нейросети и настраивать подключение к CRM-системам.
Цифровые навыки востребованы не только в IT-сфере, но и среди бухгалтеров, менеджеров по продажам, интернет-маркетологов и помощников руководителя. Наиболее активными работодателями выступают компании из IT-отрасли, строительства, недвижимости и финансового сектора.
Подборка высокооплачиваемых вакансий для специалистов с цифровыми компетенциями в Иркутской области в октябре 2025 года:
- Системный администратор, системный инженер, от 50 тыс. до 170 тыс. руб. за месяц, на руки,
- Инженер автоматизации тестирования, от 138 тыс. руб. за месяц, до вычета налогов,
- Программист-разработчик, от 130 тыс. руб. за месяц, на руки,
- AI-тренер со знанием английского языка, до 120 тыс. руб. за месяц, на руки,
- Ведущий системный администратор Exchange, от 120 тыс. руб. за месяц, на руки,
- Ведущий специалист по защите информации, 109 тыс. руб. за месяц, до вычета налогов,
- Начальник проектно-сметной группы, 178 тыс. руб. за месяц, до вычета налогов,
- Специалист по охране окружающей среды, от 120 тыс. до 170 тыс. руб. за месяц, на руки.