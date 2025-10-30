Автомобиль Audi устроил массовую аварию в Иркутске: есть пострадавшие

В Свердловском районе Иркутска случилась массовая авария. Одновременно столкнулись три машины, есть пострадавшие.

Фото: Госавтоинспекция Иркутска

По данным городской Госавтоинспекции, водитель Audi, следуя по улице Мухиной, при повороте на Сеченова не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Nissan Note, который ехал по встречной полосе. После этого Audi также столкнулась с машиной Mazda Axela, двигавшейся в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали двое пассажиров Audi и Nissan. По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.