Новости

"Глобальное утепление"
«Энергоэффективный дом – это просто и выгодно». Вадим Кривопуско об эволюции домостроения
«Газификация могла бы решить проблему». Борис Землянов об альтернативных способах отопления
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
Все материалы сюжета

Автомобиль Audi устроил массовую аварию в Иркутске: есть пострадавшие

В Свердловском районе Иркутска случилась массовая авария. Одновременно столкнулись три машины, есть пострадавшие.

<p>Фото: Госавтоинспекция Иркутска</p>

Фото: Госавтоинспекция Иркутска

По данным городской Госавтоинспекции, водитель Audi, следуя по улице Мухиной, при повороте на Сеченова не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Nissan Note, который ехал по встречной полосе. После этого Audi также столкнулась с машиной Mazda Axela, двигавшейся в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали двое пассажиров Audi и Nissan. По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес