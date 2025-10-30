Пятиэтажку подожгли в Братске: четыре человека отравились угарным газом

Пожар произошел накануне в пятиэтажном доме коридорного типа на улице Студенческой в городе Братске Иркутской области. Во время инцидента пострадали четыре человека.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

По данным ГУ МЧС России по региону, неизвестный совершил поджог, в результате чего здание окутал густой дым. Самостоятельно его покинуть смогли 20 человек, еще 10 людям потребовалась помощь, так как они не успели выйти на улицу.

«При помощи спасательных устройств пожарные вывели 10 человек, включая семерых детей. Троим из них после осмотра врачами был поставлен диагноз "отравление угарным газом". От госпитализации отказались», – отметили в ведомстве.

Очаг пожара находился в квартире на первом этаже. В ней обнаружили еще одного пострадавшего: он тоже отравился угарным газом, а также получил ожог кисти. Его передали врачам скорой помощи.

На месте работали шесть единиц техники, 16 человек личного состава. Виновное в поджоге лицо устанавливают.