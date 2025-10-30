Новости

Два автобуса с работниками предприятия попали в аварию в Усть-Илимске

Авария с участием трех транспортных средств произошла на дороге местного значения «Промышленное шоссе» в городе Усть-Илимске Иркутской области. Есть пострадавшие.

По данным полиции региона, 45-летний водитель «УАЗ Патриот» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя автобусами, двигающимися во встречном направлении друг за другом.

В результате ДТП второй автобус съехал с дороги в лесополосу и наехал на деревья. Медицинская помощь потребовалась пассажиру внедорожника и троим пассажирам автобуса, съехавшего с проезжей части. Всего в автобусах находилось 40 человек: они являются работниками одного из местных предприятий.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Организована проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.


