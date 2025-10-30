Китай исключил электромобили из списка стратегических отраслей на 2026-2030 годы

Китай исключил электромобили из списка стратегических отраслей в своем пятилетнем плане развития на 2026-2030 годы. Это первое исключение данного направления за более чем десятилетие, что связано с проблемами перепроизводства в секторе. Об этом пишет зарубежное издание Reuters.

Новый пятилетний план определяет квантовые технологии, биопроизводство, водородную энергетику и ядерный синтез в качестве приоритетных драйверов экономического роста. В документе, опубликованном официальным агентством «Синьхуа», автомобили упоминаются в контексте стимулирования потребления вместе с жильем.

Полная версия пятилетнего плана будет представлена на парламентском заседании в марте. Ранее электромобили включались в три предыдущих пятилетних плана как стратегические отрасли, что способствовало достижению Китаем лидирующих позиций на мировом рынке.