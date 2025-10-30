Удаленные сотрудники в России получают зарплату на 25–35% выше офисных работников

Сотрудники, работающие дистанционно в России, получают заработную плату на 25-35% выше, чем те, кто трудится в офисе. Такие данные приводятся в исследовании Ростислава Капелюшникова и Дарьи Зинчинко из НИУ ВШЭ, которое выявило значительную разницу в оплате труда в зависимости от формата работы. Об этом пишет газета «Известия».

При этом для мужчин «премия» за удаленную работу оказывается примерно в полтора раза больше, чем для женщин. Наиболее высокие зарплаты на дистанционке предлагают специалистам в IT, аналитике и консалтинге, где дата-сайентисты и DevOps-инженеры получают медианный доход около 250 тыс. рублей.

Согласно опросу ВЦИОМ, 13% россиян работают преимущественно удаленно, а еще 12% – в гибридном режиме. По данным hh.ru, в январе-сентябре 2025 года работодатели разместили 745 тыс. дистанционных вакансий, что на 17% больше, чем в 2024 году.

Ранее стало известно, что в Иркутской области количество дистанционных вакансий выросло на 9%. Зарплатные предложения в дистанционных вакансиях становятся более конкурентными: медианная зарплата в Иркутской области составила 64 тысячи рублей, что на 34% выше показателей прошлого года.