Туристический налог введут в Иркутске в 2026 году

Пятнадцатое очередное заседание городской Думы восьмого созыва прошло в столице Приангарья. В его рамках было принято решение ввести в туристический налог в Иркутске с 1 января 2026 года. Его поддержали все депутаты.

«Количество туристов, официально пребывавших в гостиницах в городе Иркутске в 2024 году, составило 306100 человек. При минимальном размере турналога 100 рублей в сутки и продолжительности проживания туриста не более 1 суток минимальный доход составит более 30 млн рублей. При продолжительности проживания каждого путешественника не более 3 суток доход будет равен свыше 90 млн рублей в год», – рассказала и. о. заместителя мэра – председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Ольга Мартихаева.

Налог будет взиматься с доходов гостиничного бизнеса, включенного в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии: отелей, хостелов, санаториев, домов и баз отдыха, кемпингов, глэмпингов. Плату добавят к стоимости проживания.

Платеж не будет распространяться на собственников посуточно сдаваемых квартир и социальные учреждения. Также есть льготы и для отдыхающих: от сбора освобождаются жители Иркутской области, многодетные семьи, несовершеннолетние, студенты-очники, а также ветераны, инвалиды боевых действий, Герои Труда, блокадники и члены их семей.

В 2026 году ставка будет равна 1% от стоимости проживания, минимальный платеж составит 100 рублей. В 2027 году ее повысят до 2%, в 2028 – 3%, 2029 – 4%. Основная цель сборов – привлечение средств в бюджет Иркутска. Деньги планируют направлять на развитие туристической инфраструктуры и благоустройство.