Жители Приангарья вошли в топ-7 регионов, которые чаще других слушают классическую музыку​​​​​​​

Сервис МТС Музыка к 200-летию со дня рождения Иоганна Штрауса-младшего проанализировал интерес пользователей к мировой классической музыке и вывел рейтинг наиболее популярных композиторов прошедших эпох. За последний год число поклонников классики в Иркутской области выросло на треть.

Иркутская область вошел в топ-10 регионов России, где наиболее популярна классическая музыка. Регион оказался на седьмом месте в рейтинге прослушивания мировой классики в 2025 году. Из сибирских регионов классическую музыку чаще слушают также в Новосибирской области, которые оказались на третьем месте. А лидером по соотношению объема включений в плеере к количеству пользователей стала Москва, за ней – Санкт-Петербург.

Аналитики МТС определили, что самым востребованным классическим композитором в России стал Жорж Бизе, написавший оперу «Кармен». В топ-3 вошли венецианец Антонио Вивальди и немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах. Единственным отечественным музыкантом из топ-10 оказался Петр Чайковский – у него четвертое место в рейтинге.

Из классических произведений иркутяне чаще всего слушают вальсы Франца Шуберта, «Времена года» Вивальди и сочинения Никколо Паганини.