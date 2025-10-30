Новости

"Глобальное утепление"
«Переезд из квартиры не избавит от проблем». Евгений Родионов о содержании частного дома
«Энергоэффективный дом – это просто и выгодно». Вадим Кривопуско об эволюции домостроения
«Газификация могла бы решить проблему». Борис Землянов об альтернативных способах отопления
Все материалы сюжета

Жители Приангарья вошли в топ-7 регионов, которые чаще других слушают классическую музыку​​​​​​​

Сервис МТС Музыка к 200-летию со дня рождения Иоганна Штрауса-младшего проанализировал интерес пользователей к мировой классической музыке и вывел рейтинг наиболее популярных композиторов прошедших эпох. За последний год число поклонников классики в Иркутской области выросло на треть.

 Иркутская область вошел в топ-10 регионов России, где наиболее популярна классическая музыка. Регион оказался на седьмом месте в рейтинге прослушивания мировой классики в 2025 году. Из сибирских регионов классическую музыку чаще слушают также в Новосибирской области, которые оказались на третьем месте. А лидером по соотношению объема включений в плеере к количеству пользователей стала Москва, за ней – Санкт-Петербург.

Аналитики МТС определили, что самым востребованным классическим композитором в России стал Жорж Бизе, написавший оперу «Кармен». В топ-3 вошли венецианец Антонио Вивальди и немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах. Единственным отечественным музыкантом из топ-10 оказался Петр Чайковский – у него четвертое место в рейтинге.

Из классических произведений иркутяне чаще всего слушают вальсы Франца Шуберта, «Времена года» Вивальди и сочинения Никколо Паганини.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес