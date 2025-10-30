Только 11% иркутян верят в честное снижение цен во время «черной пятницы»

Подавляющее большинство жителей Иркутска скептически относятся к честности акций в рамках «черной пятницы». Согласно опросу SuperJob, лишь 11% иркутян верят в реальное снижение цен во время ноябрьской распродажи, тогда как 69% респондентов считают ее скорее обманом покупателей.

Готовность совершать покупки в ходе распродажи выразили только 5% опрошенных. При этом женщины демонстрируют несколько большую склонность к участию в акциях по сравнению с мужчинами, а молодежь до 35 лет проявляет больше доверия к сезонным скидкам, чем старшее поколение.

В 2025 году лидерами спроса среди иркутян являются одежда, бытовая техника и обувь. Горожане с более высоким уровнем дохода проявляют меньший интерес к участию в «черной пятнице» по сравнению с теми, кто зарабатывает меньше.