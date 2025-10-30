Доля рыночной ипотеки в России упала до исторического минимума

Доля рыночной ипотеки в России достигла минимального уровня за всю историю существования ипотечного кредитования в стране. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин во время выступления на мероприятии «100 проектов России. Строительство», передает газета «Известия».

«У нас в этом году доля рыночной ипотеки в начале года составила 18%, чего не было никогда с момента запуска ипотеки в нашей стране. Это очень мало», – подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что при такой ситуации развивать рынок жилья становится достаточно сложно.

По данным Банка России, в первые восемь месяцев 2025 года было выдано 502,4 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму более 2,2 триллиона рублей. Этот показатель на 48,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.