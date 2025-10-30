Новости

"Глобальное утепление"
«Переезд из квартиры не избавит от проблем». Евгений Родионов о содержании частного дома
«Энергоэффективный дом – это просто и выгодно». Вадим Кривопуско об эволюции домостроения
«Газификация могла бы решить проблему». Борис Землянов об альтернативных способах отопления
Все материалы сюжета

Доля рыночной ипотеки в России упала до исторического минимума

Доля рыночной ипотеки в России достигла минимального уровня за всю историю существования ипотечного кредитования в стране. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин во время выступления на мероприятии «100 проектов России. Строительство», передает газета «Известия».

«У нас в этом году доля рыночной ипотеки в начале года составила 18%, чего не было никогда с момента запуска ипотеки в нашей стране. Это очень мало», – подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что при такой ситуации развивать рынок жилья становится достаточно сложно.

По данным Банка России, в первые восемь месяцев 2025 года было выдано 502,4 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму более 2,2 триллиона рублей. Этот показатель на 48,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес