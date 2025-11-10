Вышел в свет ноябрьский номер Газеты Дело

Его открывает интервью с Виктором Захаровым, основателем компании «Сервико». Можно ли считать грузоперевозки индикатором тог что происходит в экономике? Как чувствует себя отрасль? Что придает уверенности «Сервико»? Об этом читайте в материале. Тема номера: здоровое долголетие. Газета Дело провела круглый стол, посвященный теме ЗОЖ: эксперты превентивной медицины и велнес-индустрии обменялись мнениями о трендах и возможностях. Также в материалах: нюансы банкротства физлиц, новости компаний Иркутской области, продолжение эксперимента Эн+ по утеплению домов и самые заметные выставки минувшего месяца.

Виктор Захаров, "Сервико": «Во всём нужен баланс» «Грузоперевозки – отличный индикатор того, что происходит в экономике. Судя по тому, что обороты падают, а компании распродают машины и уходят с рынка, проблем накопилось немало», – говорит основатель холдинга «Сервико» Виктор Захаров. Что помогает компании развиваться вопреки кризису? Не страшно ли «Сервико» начинать новый инвестпроект в условиях турбулентности? Как новый распределительный центр холдинга решит проблему дефицита складских площадей? И почему бизнесу не стоит развиваться слишком быстро и шагать широко, чтобы «не порвать штанишки»? Об этом и многом другом – в нашем интервью.

Уже больше 30 лет компания S-Classic создает премиальные интерьеры в России и за рубежом. Основатель и владелец бренда Елена Березина убеждена: делать по-настоящему особенные проекты – функциональные, эстетичные, с характером и душой – невозможно без тщательного планирования, профессионализма команды и большой насмотренности. Как создаются интерьеры класса «люкс»? Могут ли они стать инвестицией? Что важно для премиальных клиентов? И почему роскошь сегодня – это далеко не только про внешние атрибуты. Об этом она рассказала Газете Дело.

Компания «ВСС Дом» в этом году приступила к строительству проекта «Ново-Ямской» в Пивоварихе. Концепция «Село 2.0», предложенная малоэтажным девелопером, пришлась покупателям по душе: в первой очереди строительства забронировано уже больше трети участков. О спросе, уникальном продукте, вопросах и сомнениях, с которыми приходится сталкиваться команде «ВСС Дом», мы поговорили с девелопером проекта Антоном Кондратьевым.

Продажи в новом проекте «ВСС Дом» стартовали совсем недавно. И, хотя спрос на уникальный продукт девелопера высок, без сомнений и вопросов всё же не обходится. Мы попросили Антона Кондратьева прокомментировать основные возражения, с которыми его команде приходится сталкиваться в общении с потенциальными покупателями.

Финансовая прозрачность, минимум рутины и возможность управлять деньгами компании «в два клика» – об этом мечтают многие современные руководители. Инновационный цифровой сервис Альфа-Банка для среднего и крупного бизнеса Альфа-Босс помогает воплотить мечту в реальность. Новый функционал интегрирован в мобильное приложение Альфа-Бизнес и позволяет экономить время и силы топ-менеджера. В начале октября Максим Дзюба, региональный управляющий Альфа-Банка, и Алексей Ганеев, руководитель проектов Дирекции развития цифровых продаж среднего бизнеса, представили новинку в Иркутске. Команда SIA.RU побывала на презентации и узнала главное о сервисе.

Недавний диалог двух политических лидеров о том, можно ли дожить до 150 лет, подстегнул широкое обсуждение тем активного долголетия и превентивной заботы о здоровье. Опросы показывают: все больше россиян стремятся жить долго и качественно, все чаще рассматривают здоровье не как ресурс, а как объект для инвестиций. Можно ли считать превентивную медицину утвердившимся трендом? Какие возможности она открывает для потребителей? И как найти время на полезные практики в условиях напряженного графика? Об этом говорили участники круглого стола «Дожить до 150 лет: что значит здоровье в эпоху цифровой экономики?», который состоялся при партнерстве Rodina Grand Hotel & Spa 5* Irkutsk. Мы записали ключевые тезисы.

Люди хотят жить не просто дольше и качественнее, но и лучше чувствовать себя в моменте, быть более эффективными и успешными здесь и сейчас. Что готова предложить им современная медицина? Возможно ли вписать оздоровительные практики в повседневную жизнь сверхзанятого делового человека? Как эту задачу решает превентивный персонализированный подход к оздоровлению в сети RODINA Grand Hotel & SPA 5*? Об этом на круглом столе «Дожить до 150 лет: что значит здоровье в эпоху цифровой экономики?», организованном SIA.RU и Газетой Дело, рассказал руководитель и идеолог Клубов Здоровья и Долголетия RODINA, кандидат медицинских наук, терапевт и кардиолог Александр Орлов.

Как часто мы слышим правильные, казалось бы, советы: «Больше отдыхайте», «Правильно питайтесь», «Запишитесь в спортзал». Но всегда ли эти рекомендации выполнимы? А бывает и так, что они просто не работают. Почему это происходит, и что в таком случае делать?

Какая связь между бьюти-процедурами и активным долголетием? Основатель и владелец бьюти-холдинга «АРТ» Елена Геевская уверена: самая прямая. Забота о себе – это часть осознанного отношения к своему телу и своему ментальному состоянию. Экспертным мнением, что нужно делать для сохранения ресурсного состояния на долгие годы, как в этом готов помочь «АРТ», она поделилась на круглом столе «Дожить до 150 лет: что значит здоровье в эпоху цифровой экономики?», организованном SIA.RU и Газетой Дело.

Стиль жизни современного человека – с бесконечными стрессами, дедлайнами, бешеным ритмом – не идет на пользу здоровью и самочувствию. Сделать паузу и позаботиться о себе можно на курорте «Усолье» – он находится всего в часе езды от Иркутска. Одно из старейших лечебных учреждений Сибири, основанное еще в 1848 году, в последние годы обрело новую жизнь.

Здоровье сотрудников: как инвестировать в него без риска? Внедрение корпоративных велнес-программ в условиях конкуренции за сотрудников становится для бизнеса стратегической инвестицией с измеримой отдачей. Как при этом избежать юридических и налоговых рисков? Об этом рассказал Артем Бахаров, управляющий партнер и собственник ЮК «Бахаров и Партнеры».

Бесплатная диагностика зрения для взрослых и детей, консультации с ведущими офтальмологами, знакомство с новейшими технологиями коррекции зрения, подбор очков от эксклюзивных российских брендов. Всё это можно было сделать в один день и в одном месте – на первой городской выставке-форуме PROЗрение, которую организовала сеть клиник и оптик «Центр зрения» и оптика Ocularia. Мероприятие вызвало огромный интерес у горожан – его посетили 2,5 тысячи человек, причём некоторые из них не были у окулиста много лет. Наше издание подготовило дайджест по ключевым моментам выставки.

«Я в восторге», – это, наверное, самый популярный отзыв о четвёртой выставке предметного дизайна «100 вещей в интерьере», которая прошла в Иркутске в октябре. Причём как от участников экспозиции, так и от гостей мероприятия. Традиционно яркий и креативный интерьерный вернисаж от иркутской Ассоциации промышленных и предметных дизайнеров в этом году стал по-настоящему модным арт-событием. В чём его принципиальное отличие от предыдущих лет и как оно влияет на творческую среду, нашему изданию рассказала руководитель региональной экспертной группы по развитию креативных индустрий в Иркутской области Ксения Пономарёва.

Выставка «100 вещей в интерьере» – это 33 дизайнера, 44 производителя и творческих мастерских, 200 работ: от осветительных арт-объектов до миниатюрных ваз, многообразие материалов и техник. Самую большую коллекцию представили постоянные участники проекта и соучредители Ассоциации промышленного и предметного дизайна Сергей Шергин и Алексей Долин. Чем экспозиция этого года запомнилась организаторам, участникам и гостям – читайте в нашем обзоре.

По данным Сбера, каждую минуту в России подают на банкротство шесть человек. Количество граждан, заявляющих о своей финансовой несостоятельности растет из года в году. Можно ли сохранить при этом имущество и какое? О каких подводных камнях надо помнить? И почему обращаться к специалисту надо не тогда, когда уже все плохо, а гораздо раньше? Об этом нам рассказал финансовый управляющий Игорь Льгов – эксперт, за плечами которого более 400 дел о банкротстве.

Большинство руководителей компании уверены, что их данные надежно защищены от вирусных и хакерских атак. «Мой опыт показывает обратное, – настаивает Тимофей Слуднев, генеральный директор и учредитель компании «Интерфоника». – Даже самая крутая IT-защита бессильна против социальной инженерии, против человеческого фактора. Поэтому всегда нужно заботиться о правильном резервировании данных». Что это такое и как обеспечить не только безопасность, но и конфиденциальность важной для бизнеса информации, он рассказал нашему зданию.

100 промышленных проектов в различных отраслях экономики Иркутской области профинансировано региональным Фондом развития промышленности. «Юбилейным» стал проект модернизации производства кофе и фруктовых пюре компании «Атлас». В каких еще сферах поддерживает инициативы областной ФРП? Какова их общая инвестиционная стоимость? И какова отдача от инвестиций? Об этом рассказывает директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

Вагон-дома и модульные конструкции для собственных нужд «СтройПроектСервис» выпускает уже давно. А примерно год назад стало понятно, что компания переросла собственные потребности и пора выходить со своей продукцией на широкий рынок. Насколько успешным оказался этот шаг? Как компания адаптируется к запросам заказчиков? И какие строит прогнозы на будущее? Об этом Газете Дело рассказала коммерческий директор ООО «СтройПроектСервис» Оксана Евстифейкина.

«Еще в марте мы выпускали 60-70 вагон-домов в месяц. Сейчас около 150. И резерв производительности далеко не исчерпан, нам есть куда расти», – говорит начальник цеха производственной базы «Жилкино» компании «СтройПроектСервис» Сергей Шаров. Столь впечатляющий прогресс позволяет компании не просто наращивать объемы поставок, но и поддерживать оптимальную цену при высоком качестве – это одно из ее конкурентных преимуществ на рынке.

Бизнес-история Анастасии Абзалтыновой началась десять лет назад с…печенья с предсказаниями, испечённого в подарок любимому человеку. В прошлом году её кондитерский проект получил грантовую поддержку по итогам регионального этапа российской программы «Мама-предприниматель», в этом Анастасия вновь стала одной из финалисток программы, но уже с новой бизнес-идеей по заготовке пищевых полуфабрикатов. «Когда получаешь поддержку от профессионалов, укрепляется вера в то, что твои проекты интересны и нужны не только тебе», – говорит она. Почему вместо работы по профессии Анастасия выбрала предпринимательство и какие цели ставит перед собой, читайте в нашем материале.

«Моя самая главная задача при работе со стилем – чтобы, во-первых, гардероб давал энергию, радость, удовлетворение и удовольствие. Во-вторых, чтобы женщина лучше узнавала себя. И, в-третьих, – помнила, что мода не равно стиль», – говорит имиджмейкер-психолог Лора Кузнецова. Как найти свое направление? От чего оттолкнуться? Эксперт поделилась своими рекомендациями.

Эталон партнерства государства и бизнеса. Кейсы БРИФ-2025 показали: только совместными усилиями можно создать условия, в которых люди захотят жить и работать Без развития производств невозможно достичь технологического суверенитета – цели, которую ставит перед собой страна. Но без комфортной среды невозможно привлечь специалистов на производства. Таков был посыл панельной сессии БРИФ-2025, которая в этом году состоялась в Москве в рамках Российской энергетической недели. Представители крупного бизнеса, федеральных и региональных органов власти поделились опытом развития промышленных городов, повышения их привлекательности в глазах местных жителей и приглашенных специалистов. Мы записали ключевые тезисы. Социальный бизнес Иркутской области получил новый импульс для развития В Центре «Мой Бизнес» завершилась акселерационная программа для предпринимателей, чье дело меняет жизнь к лучшему.

Может ли частный дом в Сибири стоить меньше 2 млн рублей? Какую долю в стоимости загородной недвижимости занимает утепление? И как выбрать в дом, в котором не придется мерзнуть? На эти и другие вопросы продолжают отвечать эксперты благотворительного проекта Эн+ «Глобальное утепление». Найти их советы можно в одноименном телеграмм-канале. А специально для портала SIA.RU и Газеты Дело специалисты поделились рекомендациями и лайфхаками на примере дома Иннокентия Серебренникова, одного из участников проекта.

Эксперт компании Финестра, участник проекта Эн+ «Глобальное утепление», Вадим Кривопуско объясняет, чем выгоден энергоэффективный дом и как изменился рынок стройматериалов за последние 15 лет.

«Газификация могла бы решить проблему». Борис Землянов об альтернативных способах отопления Эксперт проекта Эн+ «Глобальное утепление», специалист по системам отопления и водоснабжения компании «Новатор» Борис Землянов рассказал о том, как организовать систему отопления в загородном жилье.

«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления Эксперт проекта Эн+ «Глобальное утепление», специалист по материалам для утепления дома компании «Технониколь» Артур Халиулов рассказал о том, чем и как правильно утеплить частный дом.

«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом Эксперт проекта Эн+ «Глобальное утепление», создатель организованной застройки «Светлый Яр» Иван Конев объясняет, что такое энергоэффективный дом и как утеплить жилище без затрат.

«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности Эксперт проекта Эн+ «Глобальное утепление», генеральный директор «Иркутскэнергопроект» рассказала Газете Дело и SIA.RU о том, как оценить энергоэффективность дома и остановить теплопотери.

«Энергоэффективный дом не может стоить 2 млн рублей». Леонид Иванов о грамотной оценке загородного жилья Эксперт проекта Эн+ «Глобальное утепление», руководитель строительной компании Сибирский дом Леонид Иванов рассказал о том, с чего начинается энергоэффективность дома и как ее оценить.

«Купили “коробку” – готовьте еще 30% от стоимости». Кирилл Поляковский о холодных домах и ошибках застройщиков Руководитель компании «Зодчий», подрядчик основных работ проекта Эн+ «Глобальное утепление» Кирилл Поляковский рассказывает, чем отличаются материалы для утепления, и почему строители продают холодные дома. «“Ангарский базальт” – синоним качества». Семь причин выбрать минераловатный утеплитель местного производителя «Базальтовый утеплитель – перспективный материал. А его рынок долго оставался остродефицитным. Нам стало очевидно, что в Иркутской области с ее объемами строительства, нужно свое производство минераловатных плит», – говорит генеральный директор компании «Ангарский базальт» Сергей Рудников. Почему появление регионального производителя выгодно и отдельным покупателям, и строительной отрасли в целом, он рассказал нашему изданию.

Эпоха цифры и креативного обучения. В Иркутске прошёл форум «Новые технологии в образовании» Как сделать обучение детей интересным, не скучным и современным? Какое значение в этом процессе имеют искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность и даже беспилотные авиационные системы (БАС)? Как цифровые технологии могут стать инструментом развития успешной личности? В этих вопросах на форуме «Новые технологии в образовании» разбирались эксперты, педагогическое сообщество, родители, социальные предприниматели и представители сферы креативной индустрии. Основные моменты мероприятия, которое впервые прошло в Иркутске 13-14 октября – в нашем материале.