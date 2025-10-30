Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение Соединенных Штатов провести новые ядерные испытания, мотивируя это действиями других стран, проводящих подобные тесты. Трамп уточнил, что Вашингтон объявит о месте и сроках предстоящих испытаний позже, однако выразил желание видеть мир без ядерного вооружения. Он также упомянул, что ведет переговоры с Россией относительно вопроса разоружения и надеется привлечь к процессу Китай, передаёт РБК.

Ранее сообщалось, что США потребуется около двух-трех лет для подготовки и проведения первых испытаний ядерного оружия после соответствующего приказа президента.

Со стороны России стало известно о проведении успешных испытаний новейших вооружений: крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», оснащенных ядерными двигателями. Эти события были высоко оценены президентом Владимиром Путиным, подчеркнувшим эффективность российского оборонительного потенциала.