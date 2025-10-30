Новости

США готовятся возобновить ядерные испытания вслед за Россией

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение Соединенных Штатов провести новые ядерные испытания, мотивируя это действиями других стран, проводящих подобные тесты. Трамп уточнил, что Вашингтон объявит о месте и сроках предстоящих испытаний позже, однако выразил желание видеть мир без ядерного вооружения. Он также упомянул, что ведет переговоры с Россией относительно вопроса разоружения и надеется привлечь к процессу Китай, передаёт РБК.

Ранее сообщалось, что США потребуется около двух-трех лет для подготовки и проведения первых испытаний ядерного оружия после соответствующего приказа президента.

Со стороны России стало известно о проведении успешных испытаний новейших вооружений: крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», оснащенных ядерными двигателями. Эти события были высоко оценены президентом Владимиром Путиным, подчеркнувшим эффективность российского оборонительного потенциала.


