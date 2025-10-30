Дедолларизация России не угрожает стабильности доллара

По словам Натальи Мильчаковой, ведущего аналитика Freedom Finance Global, сокращение доли долларовых расчетов в российском экспорте не оказывает существенного влияния на устойчивость американской валюты. Так, согласно заявлению главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, к октябрю текущего года лишь 18% экспортных операций России проводится в долларах США и евро. Остальные расчеты распределены следующим образом: примерно 40% совершаются в рублях, а остальные — в национальных валютах государств, поддерживающих Россию. По мнению Дмитриева, такая тенденция обусловлена использованием западных валют как инструмента давления и санкций.

Напомним также, что другие страны БРИКС, хотя, в отличие от России, они не находятся под санкциями или, по крайней мере, под крупномасштабными санкциями, тоже принимают меры по дедолларизации своей экономики. Например, Китай запустил цифровой юань, хотя пока эта новая форма денег используется только на внутреннем рынке, и увеличивает закупки золота в свои международные резервы. В Индии, в свою очередь, в этом году Резервный Банк принял меры по возвращению большей части золотого запаса в страну, чтобы хранить резервы в основном в золоте, сокращая долю долларов и других мировых резервных валют.

В настоящее время нельзя сказать, что принимаемые странами БРИКС меры по дедолларизации являются значимыми даже чисто математически, так как, по оценке SWIFT, в долларах США осуществляется около 47% всех международных расчётов и платежей, а в евро - только около 20%.

Если в долгосрочной перспективе развивающиеся страны Азии, Африки и даже Латинской Америки тоже начнут отказываться от использования доллара и евро в международных расчётах, можно будет говорить о снижении авторитета доллара и евро в мировой валютной системе, но в настоящее время принимаемые Россией меры по дедолларизации пока ещё слишком локальны, чтобы повлиять на стабильность доллара и евро. Индекс доллара DXY сегодня повышается на 0,1%, хотя всё ещё остаётся ниже 99 пунктов.

