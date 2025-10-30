Оборот маркетплейсов вырос многократно, но лидеры рынка остаются традиционными ритейлерами

Компании Wildberries и Ozon вошли в список 50 крупнейших компаний России по версии РБК 500, заняв 24-е и 41-е места соответственно. Рост обеих платформ обусловлен значительным увеличением числа пользователей, перешедших в онлайн-покупки. Тем не менее, традиционные розничные сети, такие как X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток») и «Магнит», остаются намного крупнее, занимая шестое и девятое места в рейтинге с огромными оборотами, передаёт РБК.

Выручка Wildberries выросла на впечатляющие 84%, составив 962,4 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась почти вчетверо, до 110,3 млрд рублей. Озон продемонстрировал меньший прирост выручки — на 45%, до 615,7 млрд рублей, при этом компания закончила год с убытком в размере 59,4 млрд рублей.

Несмотря на быстрый рост электронной коммерции, традиционные ретейлеры продолжают доминировать. Интернет-продажи составляют около 20% общего объёма розничных продаж, но крупные офлайн-компании сохраняют лидерские позиции благодаря огромной аудитории и развитым сетям магазинов.

Среди крупных продавцов электроники и бытовой техники лидируют DNS (32-е место), «М.Видео-Эльдорадо» (53-е место) и «Ситилинк» (136-е место). В числе других представителей онлайн-рынка оказались «ВсеИнструменты.ру» (121-е место), Avito (134-е место) и Lamoda (187-е место).

Рост рынка интернет-торговли объясняется бурным развитием маркетплейсов, которые занимают основную долю оборота онлайн-продаж. За последние пять лет объём рынка увеличился в среднем в 4,5–7 раз. Сейчас два главных игрока — Wildberries и Ozon — контролируют порядка 80% рынка. Общий объём транзакций через эти площадки достигает 5 трлн рублей ежегодно, что соответствует 14% всех розничных продаж в стране.

Согласно исследованию Центра доказательной экспертизы Института Гайдара, годовой доход половины владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в России не превышает 500 тысяч рублей. Средняя годовая выручка собственника пункта выдачи по стране равна примерно 900 тысячам рублей вне зависимости от числа принадлежащих ему точек.

Только 14% владельцев смогли достичь уровня дохода от 2 миллионов рублей и выше, а еще 19% зарабатывали от 1 до 2 миллионов рублей в год.

Параллельно отмечается значительный разрыв между показателями малого бизнеса, связанного с пунктами выдачи, и крупными предпринимателями, работающими через маркетплейсы. Средние показатели годовых доходов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, продающих товары через маркетплейсы, достигают внушительных цифр — около 37,5 миллиона рублей.