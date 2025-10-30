Китай и США заключили временную сделку, снизив пошлины и сняв запрет на аграрный импорт

Президент США Дональд Трамп завершил встречу с председателем Китая Си Цзиньпином, назвав её успешной и отмечая принятие ряда важных решений. Среди достигнутых соглашений Трамп выделил значительное снижение пошлин на китайский импорт из-за проблемы распространения наркотиков, в частности фентанила. Теперь размер тарифа снижён на 10 процентов, передаёт РБК.

Также США получили согласие Китая на немедленную покупку большого объема сельскохозяйственных товаров, включая сою, от которой раньше Пекин отказался. Таким образом, товарооборот должен заметно вырасти.

Главным итогом переговоров стала заявленная готовность сторон заключить годовое торговое соглашение, которое будет регулярно пересматриваться. По словам Трампа, препятствий для подписания соглашения практически нет, и оно может вступить в силу вскоре.

Сам Трамп оценил встречу на «12 баллов», подчеркивая высокую степень удовлетворенности результатами. Политики договорились продолжить сотрудничество, запланировав взаимные визиты в ближайшее время.

Эта встреча состоялась спустя полгода после обострения торгового конфликта, когда обе стороны резко подняли тарифы друг против друга. Затем началась серия встреч и переговоров, приведшая к постепенному снижению напряжённости. Последняя волна эскалации произошла незадолго до саммита, когда Китай ввёл ограничения на поставки редкоземельных элементов, а Трамп пообещал повышение пошлин до рекордных значений. Однако стороны смогли преодолеть этот кризис, обсудив проблему редкоземельных металлов отдельно.