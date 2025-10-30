Решение Трампа возобновить ядерные испытания вызвало критику экспертов

Президент США Дональд Трамп отверг мнение о том, что его распоряжение о возобновлении американских ядерных испытаний повышает глобальные риски. Выступая перед журналистами на борту самолета, направлявшегося в Вашингтон, Трамп пояснил: «Я так не считаю. Нам хватает запасов. Но поскольку другие проводят испытания, полагаю, нам тоже надо присоединиться», передаёт газета "Ведомости".

Вместе с тем Трамп подчеркнул важность идеи полного отказа от ядерного оружия: «Денуклеаризация была бы великолепным решением, однако я убежден, что наша инициатива начать испытания совершенно оправданна».

Ранее, 30 октября, американский лидер отдал распоряжение Министерству обороны незамедлительно приступить к проведению ядерных испытаний после трех десятилетий моратория.

Некоторые эксперты считают, что возвращение США к таким экспериментам способно спровоцировать новую гонку вооружений среди великих держав. Портал Axios предположил, что подобный шаг приведет к новому витку соперничества, а агентство Reuters выразило уверенность, что подобное решение воспринимается Москвой и Пекином как демонстрация силы и решимости США утвердить свое стратегическое превосходство.