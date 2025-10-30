Новости

"Глобальное утепление"
«Переезд из квартиры не избавит от проблем». Евгений Родионов о содержании частного дома
«Энергоэффективный дом – это просто и выгодно». Вадим Кривопуско об эволюции домостроения
«Газификация могла бы решить проблему». Борис Землянов об альтернативных способах отопления
Все материалы сюжета

Решение Трампа возобновить ядерные испытания вызвало критику экспертов

Президент США Дональд Трамп отверг мнение о том, что его распоряжение о возобновлении американских ядерных испытаний повышает глобальные риски. Выступая перед журналистами на борту самолета, направлявшегося в Вашингтон, Трамп пояснил: «Я так не считаю. Нам хватает запасов. Но поскольку другие проводят испытания, полагаю, нам тоже надо присоединиться», передаёт газета "Ведомости".

Читайте также:

США готовятся возобновить ядерные испытания вслед за Россией
30 октября 2025
Обсуждение плана мира: Зеленский объявляет встречу с ЕС для выработки стратегии выхода из кризиса
29 октября 2025

Вместе с тем Трамп подчеркнул важность идеи полного отказа от ядерного оружия: «Денуклеаризация была бы великолепным решением, однако я убежден, что наша инициатива начать испытания совершенно оправданна».

Ранее, 30 октября, американский лидер отдал распоряжение Министерству обороны незамедлительно приступить к проведению ядерных испытаний после трех десятилетий моратория.

Некоторые эксперты считают, что возвращение США к таким экспериментам способно спровоцировать новую гонку вооружений среди великих держав. Портал Axios предположил, что подобный шаг приведет к новому витку соперничества, а агентство Reuters выразило уверенность, что подобное решение воспринимается Москвой и Пекином как демонстрация силы и решимости США утвердить свое стратегическое превосходство.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (734)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес