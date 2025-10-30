Новости

Минфин РФ ответит на предложения по плавному переходу на НДС для компаний на упрощенке

30 октября 2025
Минфин России ответит на предложения по поэтапному переходу на НДС для компаний на упрощенной системе налогообложения (УСН). Об этом заявил журналистам глава ведомства Антон Силуанов. Он сказал, что министерство «слышит эти предложения» и отреагирует на них.

22 октября Госдума в первом чтении приняла проект поправок в Налоговый кодекс. Он предполагает изменение порога дохода, при котором фирмы и индивидуальные предприниматели по упрощенной схеме платят НДС, с 60 млн руб. до 10 млн руб. в год. Мера позволит получить дополнительные доходы в бюджет в размере 200 млрд руб., указано в пояснительной записке.

На следующий день в правительстве обсуждали, как можно смягчить параметры расширения НДС для малого бизнеса на УСН. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил на первом этапе понизить его с нынешних 60 млн руб. до 30 млн руб. в год.


/ Сибирское Информационное Агентство /
