Это голос! ГигаЧат научился разговаривать

ГигаЧат продолжает развивать свои возможности. Теперь можно «позвонить» нейросети и пообщаться с ней голосом, как с живым человеком. Функция доступна в бета-режиме в веб-версии, а также для пользователей приложения на Android.

Новая функция позволяет не просто формулировать запросы, а вести полноценный разговор — обсуждать задачи, отрепетировать публичное выступление или просто поболтать на интересные темы. Можно выбрать женский или мужской голос, перебивать модель в процессе диалога, а также получить текстовую транскрипцию разговора по его окончании.

ГигаЧат — бесплатная нейросеть от Сбера, которая ищет и структурирует информацию, анализирует файлы, переводит тексты и генерирует различный контент высокого качества: тексты, открытки, видео и даже музыку. Также ГигаЧат поможет в создании презентаций. Нейросеть подготовит материал, форматирует его в ёмкие тезисы, выстроит структуру презентации и распределит контент по слайдам, а также сгенерирует уникальные иллюстрации.

Инструкции, примеры, обзоры промптов для генерации текста, изображений, работы с кодом с помощью нейросети ГигаЧат доступны в базе знаний.

