В Иркутске произошел пожар в тире на острове Конный

В Иркутске пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в тире, расположенном на острове Конный. На месте происшествия работали восемь специалистов и три единицы техники ведомства. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Открытое горение было полностью ликвидировано на площади 72 квадратных метра. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал, погибших также нет.

Причину происшествия устанавливают дознаватели МЧС России. Специалисты проводят необходимые мероприятия для определения обстоятельств возгорания.