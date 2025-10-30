Новые технологии расширяют возможности иркутских педагогов

В Иркутске завершился двухдневный форум «Новые технологии в образовании», на который собрались более 500 педагогов, родителей и экспертов в сфере образовательных технологий. Участники разбирались в возможностях применения цифровых инструментов в обучении — от искусственного интеллекта и виртуальной реальности до беспилотных систем и интерактивных методик. Партнером форума выступил Сбер.

Участники форума обсудили, как технологии помогают персонализировать обучение, создавать уроки, где ученики чувствуют себя внутри события, например, в виртуальной лаборатории. А также, как развивать у школьников нестандартное мышление через творческие проекты.

На мастер-классе от школы программирования «Алгоритмика» педагоги узнали, как интегрировать нейронного помощника в свою работу. Эксперты показали, как создавать интерактивные задания для учащихся и автоматизировать проверку работ.

«Сбер видит в технологиях не замену педагогу, а мощный инструмент для раскрытия потенциала каждого ученика. Мы активно поддерживаем внедрение инноваций в образовании — от «Уроков цифры» — учебного марафона, который недавно прошёл на территории России, до практических мастер-классов для учителей. Например, на форуме наши эксперты Алгоритмики показали, как решения на базе искусственного интеллекта могут освободить до 30% времени преподавателей для творческой работы с детьми», — Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

«Мы увидели живой, неподдельный интерес со стороны педагогов. Учителя хотят не просто идти в ногу со временем, они хотят быть на шаг впереди, понимая, что современные дети мыслят иными категориями. Технологии, которые мы обсуждали на форуме — это мощный усилитель возможностей преподавателя», — Татьяна Закаблуковская, организатор форума.