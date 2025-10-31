Андрей Лабыгин: Налоговая реформа коснется 70% ИП Иркутской области, работающих на патенте

Проект налоговой реформы, которая сейчас находится на рассмотрении Госдумы, коснется примерно 70% предпринимателей Иркутской области, применяющих патентную систему налогообложения и 18% налогоплательщиков, применяющих систему УСН. Об этом заявил уполномоченный по правам предпринимателей региона Андрей Лабыгин на II Прибайкальском юридическом форуме в Иркутске.

«У бизнеса не остается времени на адаптацию»

Речь идет о законопроекте, внесенном правительством РФ в Госдуму в конце сентября, который предлагает существенные изменения налоговой нагрузки в том числе на малый и средний бизнес. Андрей Лабыгин подчеркнул, что согласен необходимостью обеспечивать финансовую стабильность страны, однако выразил озабоченность относительно предлагаемых механизмов.

– Бизнес-сообщество ещё не успело полностью адаптироваться к снижению предельного размера дохода по упрощённой системе налогообложения для перехода на НДС со 150 до 60 млн руб. и вновь сталкиваются с новыми ещё более радикальными законодательными предложениями. При этом у него не остаётся времени для планирования деятельности, пересмотра бюджетов, кадровых решений и выбора оптимальной системы налогообложения, – заявил он.

«Мы рискуем получить снижение занятости в МСП»

Текущая статистика указывает на то, что малый бизнес в Иркутской области уже сегодня испытывает серьезные трудности.

– Несмотря на данные реестра МСП о росте числа субъектов, при детальном рассмотрении мы видим устойчивую тенденцию к снижению количества зарегистрированных юридических лиц и среднесписочной численности работников, – рассказал Андрей Лабыгин. – Это красноречиво свидетельствует о том, что из-за существующей налоговой нагрузки бизнес уже вынужден дробиться. А при её дальнейшем увеличении эта практика станет повсеместной.

Помимо уплаты налогов бизнес, как указал Андрей Лабыгин, сегодня испытывает серьезную неналоговую нагрузку: расходы на маркировку товаров, высокие процентные ставки по кредитам и иным финансовым продуктам, увеличение тарифов на коммунальные и транспортные услуги, подорожание сырья и комплектующих, рост зарплат. При этом покупательский спрос падает.

– В итоге мы рискуем получить не увеличение налоговых поступлений, а сокращение числа реально работающих субъектов МСП, потерю занятости, расширение теневого сектора экономики, включая использование наличных расчетов с целью сокрытия выручки от налогообложения, – предостерег уполномоченный по правам предпринимателей.

«Сокращение «патентных» платежей приведет к потерям в местных бюджетах»

Он также напомнил, что одним из пунктов законопроекта является отмена патентной системы налогообложения для грузоперевозок и стационарной розничной торговли. Это, по его мнению, чревато серьезными социально-экономическими последствиями для отдаленных и малонаселенных пунктов

– Ярким примером является Иркутская область с ее обширными северными территориями: Катангским, Киренским, Бодайбинским, Мамско-Чуйским, Казачинско-Ленским районами. Там, где отсутствует развитая сеть круглогодичных автомобильных дорог, куда не заходят федеральные торговые сети, именно местные предприниматели, использующие систему патентную систему налогообложения, обеспечивают доставку продуктов питания, лекарств, топлива, – подчеркнул Андрей Лабыгин.

И если эти предприниматели вынуждены будут свернуть деятельность, то в северных поселках остро встанет вопрос обеспечения жителей товарами первой необходимости.

– Кроме того, налог на ПСН сегодня зачисляется в местный бюджет. И отмена патентов на самые распространенные виды деятельности, уход с рынка предпринимателей на патентах, означает, что в самом конце года нас ждет спешный пересмотр муниципальных бюджетов, – отметил бизнес-омбудсмен в беседе с журналистом Газеты Дело в кулуарах ПБЮФ.

«Должны быть учтены все последствия налоговых изменений»

Эти последствия, убежден бизнес-омбудсмен, должны быть учтены при рассмотрении законопроекта во втором чтении.

– Пока только часть наших предложений была услышана. Подчеркну, что для полноценной адаптации бизнеса к новым условиям необходимо не только поэтапное снижение лимита доходов, но и адекватный переходный период, в течение которого бизнес сможет полностью адаптироваться и спланировать свою деятельность, нанять бухгалтеров [работающих с НДС] и выбрать оптимальной системы налогообложения, – добавил Андрей Лабыгин.

Языком цифр:

По словам Андрея Лабыгина, деловые объединения региона провели опрос более 11 тысяч предпринимателей. Выявленные тенденции весьма тревожны.