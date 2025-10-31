Работодателя оштрафовали в Иркутской области за невыплату сотрудникам зарплаты

В Братском районе Иркутской области работодатель не перечислил вовремя сотрудникам полагающиеся им выплаты. Его привлекли к ответственности.

По данным региональной прокуратуры, нарушение сроков выплаты заработной платы, отпускных и окончательного расчета при увольнении фиксировалось в апреле и мае 2025 года. Деньги не получили 15 работников.

В связи с этим нарушителя привлекли к ответственности по административной статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы», оштрафовав на 20 тысяч рублей.