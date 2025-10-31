Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 октября: 10 370,3496 руб/1 г золота и 124,6900/1 г серебра

ЦБ РФ с 31 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 370,3496 руб.
- 1 грамм серебра - 124,6900 руб.
- 1 грамм платины - 4 151,5601 руб.
- 1 грамм палладия - 3 677,9099 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 281,6703 р. (2,79%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,0300 р. (5,08%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 86,4499 р. (2,13%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 118,7000 р. (3,34%).