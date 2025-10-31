Почему Минэкономразвития против сохранения антикорпоративных мер?

Антисанкционные меры, принятые временно в 2022 году российским бизнесом, были направлены исключительно на смягчение негативных последствий от новых условий функционирования, подчеркнули представители Минэкономразвития и Минфина. По мнению директора департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития Михаила Бештоева, причины для дальнейшего продления этих мер отсутствуют, передаёт Интерфакс.

В марте 2022 года российские компании смогли закрывать доступ к своей публичной отчетности и снижали требования к раскрытию информации о владельцах акций, организовывать собрания акционеров в дистанционной форме и вводить повышенные пороги для подачи запросов документов (например, с 1% до 5%). Однако многие из этих положений перестали действовать в течение последующих двух лет, постепенно заменяясь новыми механизмами. Например, согласно постановлению №1102 от июля 2023 года, правила закрытия финансовой информации ограничены, а проведение годовых общих собраний теперь доступно лишь определенным категориям компаний, которым разрешено осуществлять голосование удаленно.

Михаил Бештоев подчеркнул, что временные меры изначально предполагалось использовать как временную защиту российского бизнеса от рисков, вызванных действиями зарубежных стран. Они помогали предприятиям приспособиться к сложной международной обстановке, однако сегодня необходимость в таком продолжительном механизме отпала.

Позиция Минэкономразвития была поддержана Министерством финансов. Директор департамента регулирования имущественных отношений Минфина Андрей Воронцов также отметил отсутствие оснований для возобновления временных защитных механизмов.