В Иркутске прошли театральные премьеры по мифам Байкала

В Иркутске состоялись премьерные показы театрального проекта «Необъятное Море-Далай», посвященного мифам и фольклору коренных народов Байкала. Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» представил 11 спектаклей, которые собрали более тысячи зрителей и прошли с полными залами.

<p>Фото предоставлено фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело»</p>

«Мой эскиз называется «Ехэ Хориг» – великий запрет. Тысячу лет назад территория вокруг Байкала была запретным местом, где нельзя было чрезмерно вырубать леса, портить воду, убивать много животных. И мы должны передать, как наследие, чтобы оберегали эту землю», – делится режиссёр бурятского театра кукол «Ульгэр» Эрдэни Жалцанов.

В проекте участвовали театры из пяти городов Иркутской области и Республики Бурятия, а также специалисты из России и Китая. Спектакли создавались в экспериментальном творческом союзе историков, этнографов, драматургов и режиссеров, что позволило сочетать аутентичность фольклорного материала с современным прочтением.


