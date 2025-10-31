Участникам СВО дадут деньги на запуск бизнеса

Участники специальной военной операции, потерявшие работу или испытывающие трудности трудоустройства после увольнения, смогут начать собственное дело благодаря социальному контракту. Этот договор позволяет получать государственные выплаты и услуги взамен выполнения определенных обязательств, помогая преодолеть сложную жизненную ситуацию. Таким образом, государство стремится превратить бывших военнослужащих из потребителей государственных льгот в активные субъекты экономики, передаёт газета "Ведомости".

Предложенная инициатива является частью проекта Министерства труда, направленного на изменение порядка расчета социальных страховых выплат жителям вновь присоединённых территорий. После одобрения комиссией Госдумы 27 октября проект предусматривает распространение программы на всю страну. Первоначальная редакция предусматривала её реализацию только в отдельных регионах Донбасса и юга Украины.

Социальный контракт подразумевает разработку индивидуальной программы социальной адаптации, включающей приобретение необходимых профессиональных навыков и поддержку предпринимательства. Важным отличием от стандартных процедур является освобождение от проверки среднедушевых доходов семьи, что значительно упрощает процедуру получения помощи.

Для оформления соцконтракта участникам СВО достаточно подтвердить свой статус, завершить военную службу, зарегистрироваться в службе занятости и получить рекомендацию от Фонда «Защитники Отечества». Открывать своё дело можно в любом регионе России без территориальных ограничений.

Дополнительная поддержка предусмотрена супругам ветеранов первой и второй групп инвалидности, если они официально признаны безработными или ищут работу.