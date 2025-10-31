Украина выступила резко против идеи России допустить журналистов в зоны боев вокруг подразделений ВСУ. Спикер МИД Грузии Георгий Тихий назвал такую инициативу недопустимой и опасной, отметив, что любое посещение подконтрольных российской стороне территорий нарушает украинское законодательство и международное право, передаёт РБК.

Заявление стало первым официальным откликом Киева на инициативу президента России Владимира Путина, озвученную 29 октября. Путин предложил Минобороны организовать доступ сотрудникам иностранных СМИ в район Краснопольского направления Донецкой Народной Республики и некоторых частей Харьковской области, находящихся под контролем российских вооруженных сил.

Министр обороны подтвердил готовность остановить боевые действия на шесть часов для пропуска корреспондентов, обеспечив безопасность как журналистов, так и российских солдат. Такой шаг обусловлен намерением продемонстрировать реальную картину происходящего непосредственно представителям прессы.

Георгий Тихий прокомментировал российскую инициативу следующим образом: «Любой визит в захваченные Россией регионы без официального согласия нашей страны считается незаконным действием, имеющим серьёзные юридические и имиджевые последствия. Мы пристально отслеживаем данную ситуацию.»

Ранее украинский президент Владимир Зеленский оценил обстановку на фронтах как крайне напряжённую, особенно в районе Краснопольской линии фронта, где сконцентрировано наибольшее количество российских войск. По его оценке, несмотря на значительное сопротивление, силы ВСУ удерживают контроль над ситуацией.