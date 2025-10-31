Авто из Казахстана превратятся в роскошь: сборы увеличатся в тысячу раз

ФТС разъяснила, что массовые случаи дополнительного начисления утилизационного сбора за автомобили, ввезенные из Казахстана, возникли вследствие неправильного применения установленной формулы расчёта. Поводом для комментариев послужили публикации СМИ, сообщившие, что около 30 тысяч автовладельцев получили уведомления о необходимости уплатить дополнительный утильсбор на сумму до 3,5 миллиона рублей, передаёт РБК.

Таможня уточняет, что проверка соблюдения требований к уплате утилизационного сбора проводится регулярно, а усиление контроля не привело к изменению подходов к самим проверкам. Количество случаев выявления нарушений действительно возросло.

Наиболее частым основанием для увеличения суммы платежа является неправильное применение расчётной формулы, предусмотренной правилами Таможенного союза. «Формула применяется исключительно в отношении транспортных средств, декларирование которых производилось на территории государств — членов ЕАЭС с использованием декларации на товары», — уточнила ФТС.

Утилизационный сбор представляет собой обязательный платёж, предназначенный для покрытия расходов на последующую утилизацию автомобиля. Сбор был введён в России в 2012 году.

Ранее сообщалось, что владельцам казахстанских автомобилей, приобретённых за последний год, пришлось заплатить дополнительную пошлину от 750 тысяч до 3,5 миллиона рублей. Некоторые владельцы сообщили, что раньше проблемы с оплатой утилизатора не возникало, и предъявляли претензии к изменениям в правилах оформления.

В середине сентября было объявлено об изменении правил утильсбора. Первоначально планировалось, что в силу изменения вступят с 1 ноября, но 14 октября вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу изучить возможность переноса вступления в силу новых правил расчета на месяц, до 1 декабря.